المركزية- التقى المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة، رئيس اتحاد بلديات قضاء البترون روجيه يزبك بحضور مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا، ورئيس مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار.

وجرى عرض لأوضاع قطاع الزراعة في بلدات القضاء وحماية الثروة الحرجية والسمكية وزيادة المساحات الحرجية وتسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، وتشجيع المزارعين على ضرورة التسجيل في السجل الزراعي ليستفيدوا من أي مساعدات عينيّة تقدّمها وزارة الزراعة.

وفي الختام، وجّه يزبك دعوة إلى لحود لزيارة مقرّ اتحاد البلديات في البترون وعقد اجتماعات مع رؤساء البلديات في قضاء البترون لتعزير التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات لما فيه خير المزراعين وزيادة البرامج والمشاريع الزراعية.