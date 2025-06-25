عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.



وقال البستاني بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الأسبوعي، وبحثنا في اقتراح قانون مقدم من الزميل ملحم رياشي حول مفوضي المحاسبة، فتمت مناقشته وإقراره. الاقتراح الاخر مقدم من الزميلة بولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين حول موضوع الطعن على درجتين بالاستئناف والتمييز، ناقشته اللجنة ولدينا اقتراحات عديدة، فاللجنة تعمل على مواضيع عدة اذ تسلمنا تقرير الضمان الذي قدم إلى وزير الاقتصاد واطلعنا عليه، ووجدنا أن هناك تقدما بالرقابة. اما بالنسبة الى النافعة فهناك تقدم ولكن يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة، وهذا امر تعمل عليه وزارة الداخلية. وقدم الزميل ابراهيم منيمنة تقرير اللجنة الفرعية التي عملت بهذا الموضوع للجنة الأشغال".



اضاف: "بالنسبة الى وزارة الاقتصاد، أود أن اهنىء مدعي عام التمييز القاضي الحجار الذي يعمل بمهنية عالية".