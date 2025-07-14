المركزية- أعلن بنك لبنان والمهجر عن إطلاق خدمة رقمية مميزة لفتح حساب مصرفي، بالشراكة مع شركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية. تتيح هذه الخدمة للعملاء الجدد امكانية فتح حساب مصرفي عبر تطبيق eBLOM، من دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

هذا الإعلان جاء في بيان أصدره المصرف وفيه: "يفتخر بنك لبنان والمهجر بالإعلان عن إطلاق خدمة رقمية مميزة لفتح حساب مصرفي، بالشراكة مع شركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية. تتيح هذه الخدمة للعملاء الجدد امكانية فتح حساب مصرفي عبر تطبيق eBLOM، دون الحاجة إلى زيارة الفرع. وتقدّم هذه الخدمة المبتكرة تجربة رقمية متكاملة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة شخصية في أي من فروع بنك لبنان والمهجر الـ75، أكبر شبكة فروع في لبنان.

من خلال هذه الخدمة الجديدة، يمكن للأفراد فتح حساب جاري أو حساب لتوطين الراتب مباشرة عبر تطبيق eBLOM، والحصول فورًا على بطاقة Visa الرقمية، مع إمكانية طلب بطاقة بلاستيكية. سيستفيد العملاء الجدد من مجموعة واسعة من الخدمات المتوفرة عبر eBLOM، بما في ذلك: التحويلات المحلية والدولية، خدمة صرف العملات الأجنبية، قروض شخصية مع موافقة مسبقة للعملاء الذين لديهم توطين راتب، زيادة سقف الإئتمان لبطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى.

جرى الإعلان عن هذه الخدمة بحضور السيد سعد أزهري – رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، السيد نيكولا خوري - نائب الرئيس الأول فيزا، رئيس الاستشارات والتحليلات، منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) - فيزا، السيدة ليلى سرحان - نائبة الرئيس الأولى و رئيسة شركة Visa فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان (NALP) فيزا، والسيد ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة بلاد الشام - فيزا.

وقد تسلّم السيد سعد أزهري جائزة "المصرف الأول في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إطلاق الخدمة الرقمية لفتح الحساب" من السيد نيكولا خوري، كما تسلّم جائزة ثانية من السيدة ليلى سرحان تقديرًا للابتكار الرقمي الذي يقدّمه المصرف.

وفي هذه المناسبة، عبّر السيد سعد أزهري قائلًا: "تشكّل هذه الخدمة المميزة خطوة مفصلية في مسيرة التحوّل الرقمي لبنك لبنان والمهجر، وذلك حرصاً منا على تقديم اعلى معايير الراحة والسهولة للعملاء. يعكس هذا الابتكار التزامنا بترك الخيار للعميل – سواء كان يفضّل خدمة مصرفية رقمية أو خدمة شخصية في فروعنا. من خلال حملة "ع راحتك"، نسلّط الضوء على هذه الخدمة المبتكرة ونواصل تقديم تجربة مصرفية مرنة تتمحور حول تقديم الأفضل للعميل."

صرحت السيدة ليلى سرحان، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة شركة Visa فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان (NALP) "نحن متحمسون للعمل مع بنك لبنان والمهجر في إطلاق هذه الخدمة المبتكرة لفتح الحسابات الرقمية لأول مرة في لبنان. من المتوقع أن تعزز هذه الخدمة تجربة التعامل المصرفي من خلال جعل عملية فتح الحسابات سهلة وبسيطة، مما يعزز الشمول المالي وراحة للعملاء."

خدمة فتح حساب لعملاء جدد أصبحت الآن متاحة عبر تطبيق eBLOM من بنك لبنان والمهجر، ويمكن تحميله من متجر App Store وPlay Store".