المركزية- مشوار لبنان مستمر في كأس آسيا في كرة السلة بعد فوزه الكبير على اليابان امس بنتيجة 73_97 وتأهله الى ربع النهائي بحيث يواجه منتخب الارز مساء غد منتخب نيوزيلاندا.

ويدرك منتخب لبنان أن المواجهة لن تكون سهلة، اذ يعدّ منتخب نيوزيلاندا من اقوى المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، علماً أن نيوزيلاندا تقع في اوقيانيا وليس في آسيا، ولكن سمح لها في السنوات الماضية بالمشاركة هي وأستراليا في البطولة.

وسيجهد لبنان للقتال حتى النهاية ويدخل بتركيز عال في المباراة من اللحظات الاولى، كما فعل مع منتخب اليابان، وفق ما اكد علي منصور لاعب منتخب لبنان الذي كان من أفضل المسجلين، اذ سجل 15 نقطة.

وقال منصور ان مواجهة اليابان اصبحت وراءنا وكل التركيز الآن على لقاء الخميس، والمطلوب عدم الخوف من نيوزيلاندا إذ سبق وفاز لبنان عليها قبل سنتين ويمكن تكرار هذا الفوز الخميس.

ولفت منصور الى ان أداء مجنّس منتخب لبنان ديدريك لاوسون تحسن، وبات يساعد زملاءه أكثر رغم كثرة الانتقادات التي طالته. وامل منصور ان يستكمل لبنان مشواره الآسيوي وأن يتأهل الى نصف النهائي، وأضاف:" ولم لا أن يتواجد في النهائي يوم 17 آب"؟