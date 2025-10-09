يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة يتراجع تأثيره اعتبارا من يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطقة تشتدً غزارتها أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٥٥كلم/س شمال البلاد حيث يرتفع موج البحرالى مترين مع احتمال حدوث انفراجات خلال النهار، تخف الأمطار تدريجياً ابتداءاً من المساء ويتحول الى غائم جزئياً.

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية ، يستقر الطقس خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس تدريجياً الى قليل الغيوم .

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال .

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في الداخل.