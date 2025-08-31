على مسافة أيام من جلسة الخامس من أيلول الوزارية التي ستناقش خطة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تهيمن على الأجواء حالة من الارباك بعد الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توم برّاك.

في السياق، وتأكيداً على البيان الوزاري، أزال رئيس الحكومة نواف سلام كل الالتباسات حول مصير قرار حصر السلاح، مجدداً التأكيد أن الورقة التي أقرتها الحكومة لبنانية، كما الالتزام بأهداف الورقة الأميركية، بعد إجراء التعديلات من قبل لبنان، وفق تعبيره.

وبانتظار مقررات الجلسة الحكومية، لفتت مصادر الثنائي إلى أن لا مانع في الاستماع الى خطة الجيش ومناقشتها ولكن من دون الالتزام بمهل زمنية ثابتة لسحب السلاح قبل إقدام اسرائيل على خطوة عملية، فيما يؤكد حزب الله تمسكه بالسلاح نظراً لغياب أي ضمانات جدية.

بدورها، أشارت مصادر متابعة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ جلسة الجمعة المُقبل لن تكون جلسة عادية، بل محطة مفصلية في مسار الدولة وعلاقتها مع "المقاومة".

وفيما الشارع اللبناني يترقب، تبقى البلاد عالقة بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان الانقسام الداخلي، ما يجعل المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت، وربما بالأزمات.