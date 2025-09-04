ينهمك العرّافون الذين يتعاطون التنجيم السياسي في الإجابة عن رزمة تساؤلات تدور كلها حول موضوع واحد: هل ستنجح أم ستفشل الحكومة اللبنانية في تنفيذ خطة الجيش المنتظرة لحصر سلاح ميليشيات محور الممانعة بيد الدولة؟

الجميع يتناسون حقيقة أن العدوين المعنيين، أي إسرائيل وإيران، تتقاطع مصالحهما على إفشال التنفيذ لأن وجود كلٍ منهما على أرض لبنان يبرره وجود عدوه على أرض لبنان أيضاً.

المتضرر الوحيد، إضافة إلى الشعب اللبناني الذي لا قرار له في هذه المتاهة، هو منظومة السلطة اللبنانية لأنها ورثت من حقبة حلف الأقليات مسؤولية الإشراف على تنفيذ إتفاق وقف لإطلاق نار حرب لم تكن شريكة فيها ولا تمون على محور أي من “أعدقائها” أي إسرائيل وإيران اللذين تتلاقي مصالحهما من دون أن يجمعهما تحالف أو صداقة.

في حقبة حكم الأقليات الذي ساد لنصف قرن قبل تمزق شراعه بسقوط التحالف الأسدي-الفارسي في سوريا منذ تسعة أشهر، كانت المنظومات اللبنانية الحاكمة تُكلَّف من قبل قيادات دمشق وطهران بمهام لتنفذها نظرياً وتعطلها واقعياً، وآخرها كان تكليف حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي الإشراف على إتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي ليتهاوي مع سقوط نظام بشار الأسد وهروبه بعد عشرة أيام ما أتاح إنتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وأنهى شغورأ في رئاسة الجمهورية لأكثر من عامين تبعه بعد شهر وأسبوع تكليف القاضي الدولي نواف سلام بتأليف حكومة جديدة من خارج نسق الحكومات السابقة، لكن إتفاق وقف إطلاق النار الذي أعد في حقبة الرئيس ميقاتي بقي سارياً، وتتحمل الحكومة الحالية تبعاته، وأحدثها، لا آخرها، محاولة ترقيع توافق على تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد السلطة اللبنانية، وهو ما “يرفضه” حزب الله ويصر على الإحتفاظ بسلاحه طالما بقيت إسرائيل محتلة لخمسة تلال في جنوب لبنان إضافة إلى مزارع شبعا، كما “ترفضه” إسرائيل أيضاً طالما إحتفظ المحور المتأيرن بسلاحه الذي تعتبر أنه يهدد سلامة سكان مستوطناتها الشمالية.

تقاطع “الرفضين” يكشف أبعاد “العلاقة الجدلية العكسية” Inverse dialectical relationship بين محوري تل أبيب وقم اللذين لا تربطهما أي معاهدة أو علاقة صداقة.

الخطة التي طُلِبَ من الجيش إعدادها لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة من المقرر أن تعرض على إجتماع الحكومة برئاسة الرئيس عون ومشاركة الرئيس سلام يوم الجمعة وسط أجواء ملبدة بين المحور المتحالف مع إيران والسياديين اللبنانيين .

ما يعرف ب “الثنائي الشيعي” الذي يجمع بين حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد فتح حوار لمناقشة تفصيلية للخطة، لا إتخاذ قرار بشأنها، في محاولة واضحة لإدخال معادلة حصر السلاح بيد الدولة في نفق لا نهاية له على أمل أن تموت في الإدراج، وهو ما درج إعتماده في حقبة العهد الأسدي-الفارسي البائد الذي كان يدير شؤون لبنان، والذي كان مصير رافضيه القتل. أسطع مثال على ذلك كان إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري تفجيرا في 14 شباط العام 2005.

السياديون الذين يحظون بتأييد دولي أنغلوفوني وعربي يفضلون الإقتراع لإقرار الخطة من دون أن يعني موقفهم رفض الحوار مع الطرف الآخر وهو ما حاول المكتب السياسي لحزب الكتائب توضيحه بإتخاذه قراراً يؤكد على أن الحزب “يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح (الحوار) عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها.”

الثنائي الشيعي، وفق مصادر مطلعة على مواقفه وقراراته، رفع إمكانية المواجهة السياسية إلى بداية جلسة يوم الجمعة بحيث أن أوساطه أبلغت أوساط الحكومة أن الوزراء الشيعة سيطلبون الإتصال بقياداتهم لتقرير ما إذا كانوا سيستمرون في المشاركة أو يقاطعون الجلسة إذا بدأ الإجتماع بمحاولة طرح خطة الجيش على الإقتراع بدلاً من مناقشة مضمونها.

المحورالإيراني، توضح المصادر، يريد التأكيد من بداية الجلسة على أنه يرفض مناقشة خطة تنفيذ حصر السلاح إذا كانت مرتبطة بجدولٍ زمنيٍ.

الحزب، يقول أحد المصادر، يريد التأكد من البداية أنه “يتحكم بمسار خطة الجيش تفادياً لإمكانية تبنيها بل يفضل أن يحيلها إلى نقاش مفتوح لا سقف زمنياً له.”

لماذا يرفض الحزب السقف الزمني لخطة تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة؟؟

لأنه يعتقد أن الأميركيين يريدون ربط الحكومة اللبنانية بموعد للتنفيذ، كي يلزموها بإعلان فشل التنفيذ إذا تخلفت عن الموعد المحدد، ما يفتح الباب أمام “موجة ردود عقابية عنيفة على المحور الإيراني على إمتداد مساحة لبنان.”

وفي السياق يذكر أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور لبنان خلال عطلة الأسبوع بمرافقة قائد القيادة المركزية للجيش الاميركي الجنرال مايكل أريك كوريللا في مهمة وصفت بأنها ذات طابع “أمني-عسكري” تشمل قائد الجيش اللبناني وقيادات أجهزة أمنية إضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني الماضي لتحديد “خروقاته وتعثّراته” إضافة إلى متابعة قدرة دوريات اليونيفل على ممارسة مهامها بحريّة من دون إعتداءات عليها من قبل أتباع لحزب الله متنكرين بألبسة مدنية.

وبدا لافتاً أن الجنرال كوريللا هو ضابط في سلاح البحر الأميركي وقد خدم على حاملات طائرات وزوارق صواريخ في الشرق الأوسط وساهم في التصدي لعدة إعتداءات.

وكان كوريللا قد قام بجولة في الشرق الأوسط من 1 إلى 5 نيسان الماضي إجتمع خلالها إلى القيادات العسكرية في إسرائيل، الأردن، قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحديث إطلاعه على تفاصيل الأوضاع في المنطقة لجهة التعامل مع تهديدات إيران وأذرعها.

زيارة كوريللا المرتقبة إلى بيروت ستكون بمثابة إتمام المعلومات حول خارطة النزاع بين دول البحرين الإثنين، الأبيض والأحمر، المدعومة أميركياً، من جهة، وإيران وأذرعها، من جهة أخرى، إضافة إلى تحديث ملف المعلومات حول ثلاث قمم إستراتيجية في لبنان هي: قمة جبل الشيخ البالغ إرتفاعها 2،814 متراً وهي أعلى قمة على الشاطيء الشرقي للمتوسط، وقمة جبل الباروك التي ترتفع 2222 متراً عن سطح البحر وقمة القرنة السوداء التي يبلغ إرتفاعها 3،088 متراً عن سطح البحر والتي يقال أنها تكشف تفاصيل المتوسط الأوروبي والمتوسط الأفريقي .

يقال أن إسرائيل تعرض مقايضة مناطق لبنانية تحتلها لقاء تنازل لبنان عن قمة جبل الشيخ وهو ما يتم تداوله همساً في إجتماعات ضيقة.

أما قمتى الباروك والقرنة السوداء فتحافظان على أهمية خاصة في عمليات التنصت “على المستوى السطحي” وهو ما لا تؤمنه الأقمار الإصطناعية بفعالية نظراً للتشويش الناتج عن تداخل ذبذبات آلاف الموجات والضجيج الناتج عن الإنبعاثات السطحية المتأتية من الكثافة السكانية ما يخلط الضجيج بالإتصالات.

في زحمة التراكمات التي سلف ذكرها يبقى لبنان تائها بين الأسرلة والأيرنة، فإلى أين المفر؟؟؟؟

محمد سلام - هنا لبنان