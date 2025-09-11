أقدم رجل لبناني يُدعى رمزي محسن همدر (49 عاماً) على ارتكاب جريمة مأسوية في مدينة جوينفيل في ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، حيث أطلق النار على زوجته إنغريد إيولي أراوجو سيلفا بيريلو (40 عاماً) واثنين من أولادهما القاصرين (15 و11 عاماً)، قبل أن يوجّه السلاح إلى والدته البالغة 65 عاماً ويصيبها بجروح خطرة، ثم ينهي حياته منتحراً بواسطة مسدس من عيار 380.

وأفادت الشرطة العسكرية بأن همدر كان يملك سجلاً إجرامياً يتضمن جرائم قتل سابقة، والاعتداء على الممتلكات، والسب والقذف، وعدم الامتثال لأوامر قضائية.

ووفق المعلومات الأولية، عُثر على الجاني جثةً داخل المنزل وبيده السلاح المستخدم، فيما وُجدت زوجته مقتولة عند الممر، وأحد الطفلين داخل غرفة، بينما نُقلت والدته إلى المستشفى بحالة حرجة بعد تدخل فرق الإسعاف (SAMU).

وباشرت الشرطة المدنية في ولاية سانتا كاتارينا تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد ظروفها، على أن يُعقد مؤتمر صحافي لاحقاً لتقديم تفاصيل أوفى.