أفاد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه "لا توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس حتى اللحظة".

وأوضح أن "موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية".

كما كشف أن "السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها".

وقال المصدر الفلسطيني أيضا : "بأن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب إجتماع القاهرة " ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا".