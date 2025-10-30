خطا لبنان خطوات عملية نحو إلغاء تعويض نهاية الخدمة واستبداله بنظام المعاش التقاعدي. أُنجِزت عملية رقمنة سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأُدخلت التصاريح الإسمية السنوية أو ما يُعرف بالبطاقة الإفرادية لكل مضمون. فنظام التقاعد الجديد الذي أُقّر منذ العام 2023، يسعى الضمان الاجتماعي بدء العمل به بداية العام 2027.

ويقوم نظام المعاش التقاعدي على إعطاء المضمون معاشًا شهريًّا حتى بعد مماته، فتستفيد شريكته وأولاده من هذا المعاش. ويشرح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ "القانون الذي أبصر النور في العام 2023 بدأ العمل عليه منذ الـ2004 وهو يحتاج إلى 13 مرسومًا تطبيقيًا". ويضيف، في حديث لموقع mtv: "الخطة التي وضعناها تقضي بإنهاء المراسيم خلال 2026 حتى مع بداية العام 2027 يحظى كل مضمون بمعاش تقاعدي".

عمل الضمان مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من المملكة المتحدة، على إدخال بيانات لرقمنة حوالى 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الإسمية للفترة الممتدّة بين العام 2021 و2024. وهذا الأمر يسهّل إجراء دراسة اكتوارية تُظهر كيفية الانتقال وتصفية التعويضات ونسبة الإشتراكات، ويُنظّم لاحقًا عملية الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد.

ويلفت كركي إلى أنّ "جميع الأشخاص المضمونين وأعمارهم ما دون الـ49 سنة سينتقلون إلزاميًا إلى المعاش التقاعدي أمّا من هم بين الـ49 والـ64 سيُخيّرون بين البقاء على تعويض نهاية الخدمة أو أخذ معاش تقاعدي"، موضحًا أنّ "الضمان سيسير بالنظامين على مدى 15 سنة قبل الانتقال الكلّي إلى المعاش التقاعدي".

لكن كيف سيحصل ذلك؟ لكلّ مضمون بطاقة إفرادية وهي معلومات عن تاريخ بدء عمله والاشتراكات المدفوعة سنويًا والفوائد، ستعمد إدارة الضمان إلى هذه البطاقات إلى النظام الجديد بعد تصفية التعويض. ويلفت كركي إلى أنّ إدارة الضمان ستضع آلية محدّدة لتصفية التعويض؛ أي إنّها ستقوم باحتساب المبلغ الذي تدفعه الشركة للمضمون ونقل المبلغ إلى النظام الجديد".

ويكشف كركي أنّ المعاش التقاعدي سيُحتسب بـ1.33 في المئة عن كلّ سنة خدمة، فمن عَمِل 30 سنة تُضرب عدد سنواته بـ1.33 في المئة ليحصل على 40 في المئة من متوسط رواتبه كمعاش شهري.

لا تمييز في قانون الضمان بين الرجل والمرأة، إذ أنّ الضمان أدخل مصطلح شريك عوض زوج أو زوجة وبالتالي ما يسري على الرجل لناحية المعاش التقاعدي وانتقاله إلى الزوجة بعد وفاته يسري أيضًا على النساء المتزوجات.

وفي قراءة لأرقام المعاش التقاعدي يُعطي المضمون 3 مرّات مبلغًا أكثر من التعويض، وفق كركي، الذي يُشدّد على أن اعتماد النظام الجديد يؤمّن استقرارًا اجتماعيًّا خصوصًا أنّ الصندوق الوطني للضمان اعتمد الضمان الصحي مدى الحياة وحوالى 30 ألف شخص تجازوا الـ64 سنة باتوا مضمونين صحيًّا.

مريم حرب - موقع mtv