المركزية - زار رئيس بلديّة مجدل عنجر السابق سعيد ياسين، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس في مكتبه بالمديرية.

وبعد ان أثنى ياسين على مناقبيّة المدير العام وأهميّة دور الجهاز في حفظ الأمن الوطني، أثار بعض الملفات والتوقيفات التي قام بها الجهاز سابقاً ومنها ملف إنتحاري الكوستا الذي ثبتت براءته بعد ٩ سنوات، رافضاً فبركة الملفات ومحاولات دعشنة السنّة في لبنان والتي تقوم بها جهات معروفة الإنتماء.

وأكّد اللواء لاوندس أن جهاز أمن الدولة لن يقوم الا بما يحمي الوطن والمؤسسات ولن يسمح بأي تجاوزات كالتي كانت تحصل سابقاُ. مشدداً أن كل اللبنانيين سواسية بنظر القانون والجاهز، ولن يحصل أي تمييز بناءُ لمزاجية أو خلفيات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة.

