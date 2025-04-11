المركزية - في إطار الجولات التفقدية المستمرة على مختلف المديريات الإقليمية، قام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بزيارة مديريتي عكار والشمال الإقليميتين، برفقة رئيس ديوان المدير العام العميد جميل طعمة.

خلال الزيارة، جال اللواء لاوندس في أقسام المديريتين واطّلع على سير العمل في كل منهما. ثم عقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، حيث اطلع على التحديات التي تواجه العسكريين، والإنجازات المحققة، والحاجات، وقدّم التوجيهات اللازمة لضمان استمرارية التحسين في الأداء.

وأكد اللواء لاوندس "ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية الكاملة"، مشددًا على" تطبيق القانون بحزم ومكافحة الفساد بكل أشكاله".

كما دعا إلى" تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق"، مؤكدًا أن" المؤسسة الأمنية هي الأساس في حماية الوطن، والضمانة لاستقراره وأمنه".