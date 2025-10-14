شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، على أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع" إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أوردتها "وفا": "أخيرًا، يومٌ من المشاعر الإيجابية، ولقاءٌ لعائلات إسرائيلية وفلسطينية (بذويهم)، بما يُلقي بصيص أملٍ بعد أكثر من عامين من الظلام"، في إشارة لتبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

أضاف: "حان الوقت لبناء مستقبلٍ يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل".

تابع: "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع (إلى غزة)، بما في ذلك من خلال وكالة الأونروا".