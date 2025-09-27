

المركزية- بينما وُضعت معالجة تداعيات حادثة الروشة في عهدة الاجهزة الامنية والقضائية بعد الاجتماع الوزاري الموسّع امس في السراي، أرخت ذكرى اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بظلالها على الساحة المحلية. فقد اتجهت الانظار الى الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في المناسبة، عند الرابعة والنصف من بعد الظهر في الضاحية الجنوبية، والى الكلمة التي سيلقيها الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وما ستتضمنه من مواقف في شأن علاقة الحزب بالدولة اللبنانية، والتي قرر كسرَ كلمتها بوضوح في الروشة الخميس، علما انه ايضا يتحداها في رفضه تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب بشأن حصر السلاح. كل ذلك، في وقت وصل الى بيروت اليوم للمشاركة في ذكرى نصرالله وخلفه السيد هاشم صفي الدين، أمينُ المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، حيث أشاد - ساعات قبيل دخول العقوبات الأممية على بلاده حيز التنفيذ مجددا مساء اليوم - بمبادرة قاسم تجاه السعودية، مؤكدا ان الحزب لا يحتاج الى مساعدة من احد.

اشادة بمبادرة قاسم: قبيل الذكرى التي سيشارك فيها رئيسُ الحكومة نواف سلام ممثلا بوزير العمل محمد حيدر، حط لاريجاني في بيروت وجال على عين التينة والسراي. وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم وادعمها، السعودية دولة شقيقة لنا وهناك مشاورات بيننا وبينها ومثلما قلت اليوم هو يوم التعاون، إذ نحن بمواجهة عدو واحد لذلك فإن موقف قاسم موقف صائب تماماً، أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة في الإتجاه الصحيح لدعم واراحة الشعب اللبناني، حزب الله حركة أصيلة في لبنان والعالم الإسلامي وما يهمه هو رفاهية الشعب اللبناني، وهو يمثل سداً منيعاً أمام الكيان الإسرائيلي، ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس، لذلك فإن أي تطور سياسي يأتي في سياق دعم الشعب اللبناني ورفاهيته وتقدمه فنحن نرحب به. ورداً على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه ايران في تقريب وجهات النظر بين السعودية و"حزب الله" وعما قاله الموفد الاميركي توم باراك عن تدفق الأموال للحزب، أجاب لاريجاني "أعتقد أن هذا الموقف صدر عن السيد توم باراك بسبب الغضب ربما ولا تنسوا أنه غضب في لبنان مرة سابقاً، لكن في ما يتعلق بالتقارب بين حزب الله والسعودية إننا نعتبر ان كان هناك تعاونا وتقاربا بين الجانبين فهذا موقف صحيح، وذلك بسبب وجود عدو مشترك، فضلاً عن ذلك فإن السعودية دولة مسلمة وحزب الله هو حركة اسلامية اصيلة، ولذلك يجب أن لا تكون هناك خلافات بين الجانبين تصل الى مرحلة فجوة أو الشرخ بين الطرفين".

احترام متبادل: بعدها توجه لاريجاني الى السراي حيث التقى والوفد المرافق، الرئيسَ سلام. وقد جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدّد سلام على أنّ استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

سقف الدولة: في الاثناء، بقيت تطورات الروشة تتفاعل سياسيا، وحضرت وإن في صورة غير مباشرة، في المواقف الرئاسية، من ذكرى اغتيال نصرالله وصفي الدين. فقد دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عاد اليوم الى بيروت آتيا من نيويورك، إلى ان تكون الذكرى، مناسبة للتأكيد على أن "حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها ، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة. ذلك إن الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة". وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة. حمى الله وطننا من كل شر".

حماية السلم الاهلي: من جانبه، قال الرئيس بري في كلمة وجدانية، متوجها لنصرالله والشهداء: لا نهايات أنتم البدايات، معنا ستبقون حتى آخر النهايات من اجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه وحماية السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع الشر المطلق إسرائيل.

حكمة الجيش: أما حزب الله فيواصل محاولاته دق اسفين بين السلطة السياسية والجيش. اليوم، أشار عضو الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين إلى أنّ "بيروت كانت وستبقى وفية لشعبها وعروبتها. وخاطب بعض السياسيين الجدد، قائلاً إنّ "محاولاتهم إثارة البلبلة بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والناس من ‏جهة أخرى، ليست سوى نتيجة أحقاد ورهانات فاشلة على مشاريع أميركية خاسرة". وأضاف "كفى تزلفاً وتسولاً إقليمياً ‏ودولياً، وكفى رهانات على خيارات لن تجلب إلا الفشل والخسارة".‏ وشدّد على دور الجيش الوطني اللبناني والأجهزة الأمنية كافة التي تعاطت مع ما حصل ‏بالأمس بحكمة وشجاعة وحرص على الاستقرار والسلم الأهلي، كما لفت إلى دور الأجهزة الأمنية كافة التي ساعدت ‏وساهمت في نجاح المناسبة وخروجها بأبهى صورة.

كسر هيبة الدولة: في المقابل، رأى النائب إبراهيم منيمنة أن "ما قام به حزب الله محاولة لكسر هيبة الدولة وفرض أمر واقع جديد وكأن هناك هيمنة على بيروت بغض النظر عن أي مرجعية قانونية". وقال "ستكون هناك خطوات للتعامل مع الموضوع ونتركه عند الرئيس سلام فهو يستكمل مشاوراته". ورأى في حديث اذاعي ان "ما حصل في الروشة الخميس يقول من خلاله حزب الله انه فوق الدولة. وبعد الاحتفال تكشفت الأمور وكان هناك شبه غياب كامل للدولة اذ كان منظمون من حزب الله يقررون من يدخل ومن يخرج وبالتالي إدارة المنطقة كانت بشكل شبه كامل تحت سيطرة الحزب". وقال "لم نأخذ جوابا شافياً من المعنيين حول دور الأجهزة على الأرض ولكن هناك نوع من الاستسلام بالقيام بهذه المهمة وكان الاجدى ان تضع الأجهزة الأمنية الرئيس سلام بواقع ما كان يحصل. الرئيس سلام مصر على متابعة الملف والمعروف عن رئيس الحكومة انه ثابت وصلب وسيكون بمتابعة جدية لفهم الثغرات ومحاسبة المسؤولين" .

سلطة عاجزة: من جانبه، صوّب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الحكومة قائلا " نحن أمام سلطة عاجزة في ملف السيادة وأكبر برهان ما حصل في الروشة، فكان بالحري بكم إما أن تقبلوا بأن هذه الصخرة لكل اللبنانيين ولهم الحق أن يعكسوا أي صورة يريدونها عليها ويضعون صور كل شهداء لبنان أو أن تكونوا عند كلمتكم. وأضاف: وضعتم أنفسكم في موقف حرج وتريدون أن ترموا فشلكم على الجيش بوضعه بمواجهة شعبه، عالجوا المشكلة ولا ترموا فشلكم على الجيش. طالبنا بورقة حكومية لبنانية لكنهم خضعوا لورقة خارجية واتخذوا قرارا غير قادرين على تنفيذه".

جلسة تشريع: وعشية جلسة تشريعية الاثنين المقبل، سيغيب عنها قانون الانتخاب وتعديلاته المطروحة من قبل 61 نائبا، قال باسيل "ان المنتشرين حصلوا على حقّهم بالانتخاب في عهد الرئيس العماد عون، داعياً إلى عدم انتزاع حقّهم بنواب الانتشار.

للـ128: في المقابل، أسف عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "لعدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا"، ورأى أن "المسألة العالقة هي انتخاب المغتربين والمطلوب اليوم هو الخروج من منطق التحدي والتروي في مقاربة هذه المسألة". ووصف في حديث اذاعي، قانون انتخاب المنتشرين الحالي "بالمتخلّف والمذهبي"، مؤكدا موقف الحزب الاشتراكي الداعي الى اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين. ولفت إلى أنّ "المهم اليوم هو عدم الذهاب الى التأجيل، واذا لم نعدّل المادة ولم تصدر المراسيم لتطبيق القانون الحالي فسنكون حكما أمام احتمال التأجيل".



