اعتبر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ "حزب الله يمتلك نضوجاً سياسياً، والمقاومة ليست بحاجة إلى وصاية".

وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الإثنين، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق لمنع أي طرف من الإخلال بأمن البلدين، مشيداً بشجاعة الشعب العراقي ورفضه لأي ّإملاءات.

وأشار إلى أن مباحثاته في بغداد شملت موضوعات إقليمية، مؤكداً أنّ بلاده تفكر بأمن المنطقة كافة.

وشهدت العاصمة العراقية، اليوم الاثنين، زيارة لاريجاني، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث ملفات التعاون الثنائي وقضايا إقليمية، وانتهت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ونظيره الإيراني.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد أكد السوداني حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، مجدداً الموقف العراقي "المبدئي والثابت" الرافض لأي عدوان على إيران، والداعم للحوار الأميركي – الإيراني، مع التشديد على ضرورة منع أي تصعيد إقليمي.

في المقابل، ذكرت مصادر الحدث ان وزير الخارجية يوسف رجي لن يلتقي لاريجاني ويفضّل عدم حضوره إلى بيروت.

أضافت مصادر الحدث: "سيكتفي لاريجاني بلقاء الرؤساء عون وبري وسلام".