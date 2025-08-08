Aug 8, 2025 9:02 AMClock
لابيد: قرار احتلال غزة كارثة ستستغرق اشهرا

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار مجلس الوزراء باحتلال قطاع غزة، بأنه "كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة".

وقال لابيد في تصريح أوردته "روسيا اليوم": "في تناقض تام مع رأي الجيش والأمن، ودون مراعاة لاستنزاف القوات المقاتلة وإرهاقها، جر بن غفير وسموتريتش نتنياهو إلى خطوة ستستغرق أشهرًا طويلة، وستؤدي إلى مقتل الرهائن، ومقتل العديد من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي".

أضاف: "هذا بالضبط ما أرادته حماس أن تحاصر إسرائيل على الأرض بلا هدف، دون تحديد صورة لليوم التالي، في احتلال لا طائل منه، لا أحد يفهم إلى أين يقود"

