دعا زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر إلى إقامة أكبر ‏استعراضات التطبير في محافظة كربلاء، يوم العاشر من ‏محرم.‏

وقال الصدر في بيان: "تحت شعار (يغيظ الأعداء) ينطلق هذا العام ‏‏(موكب الإباء) للتطبير، مبايعةً للإمام الحسين عليه السلام، ومواساة ‏لمولاتنا الزهراء والسيدة زينب في كربلاء المقدسة فجر اليوم ‏العاشر".‏

وأضاف مخاطباً أنصاره: "يا أيها التيار الوطني الشيعي، يا أنصار ‏بني هاشم، وحدوا صفوفكم وطبروا هاماتكم وطروا أنفسكم الأمارة ‏بالسوء لتغيظوا أعداء الإمام الحسين وأتباعهم فهم ليسوا من الشيعة ‏ولا من السنة في شيء، بل هم بدلوا نعمة الله كفرا".‏

وتابع: "لنوحد صفوف الإسلام تحت راية لا إله إلا الله.. محمد رسول ‏الله.. والولاية إصلاح لأيام الله".‏

وختم:"هبّوا إلى التطبير (لمن استطاع إليه سبيلا) بتنظيم عالي ‏المستوى وبتنسيق مع الجهات المختصة في كربلاء المقدسة، فالعراق ‏عراق المصلحين لا الفاسدين".‏