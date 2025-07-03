دعا زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر إلى إقامة أكبر استعراضات التطبير في محافظة كربلاء، يوم العاشر من محرم.
وقال الصدر في بيان: "تحت شعار (يغيظ الأعداء) ينطلق هذا العام (موكب الإباء) للتطبير، مبايعةً للإمام الحسين عليه السلام، ومواساة لمولاتنا الزهراء والسيدة زينب في كربلاء المقدسة فجر اليوم العاشر".
وأضاف مخاطباً أنصاره: "يا أيها التيار الوطني الشيعي، يا أنصار بني هاشم، وحدوا صفوفكم وطبروا هاماتكم وطروا أنفسكم الأمارة بالسوء لتغيظوا أعداء الإمام الحسين وأتباعهم فهم ليسوا من الشيعة ولا من السنة في شيء، بل هم بدلوا نعمة الله كفرا".
وتابع: "لنوحد صفوف الإسلام تحت راية لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والولاية إصلاح لأيام الله".
وختم:"هبّوا إلى التطبير (لمن استطاع إليه سبيلا) بتنظيم عالي المستوى وبتنسيق مع الجهات المختصة في كربلاء المقدسة، فالعراق عراق المصلحين لا الفاسدين".