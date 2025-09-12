أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، أن حكومته الجديدة ستشمل “وزيرة منشأة بالذكاء الاصطناعي” تكون مسؤولة عن إدارة مشاريع التمويل العامة ومكافحة الفساد في العطاءات العامة.

وأضاف راما أن “ديلا” التي تعني “شمس” في الألبانية، هي “عضو بمجلس الوزراء غير حاضرة بشكل مادي، لكن سيتم إنشاؤها افتراضيا بالذكاء الاصطناعي”.

وقال راما إن ديلا من شأنها أن تساعد في ضمان أن “تكون العطاءات العامة خالية من الفساد بنسبة 100 في المئة”.

وجرى إطلاق ديلا أوائل العام الجاري كمساعد افتراضي على منصة الخدمات العامة الألبانية الإلكترونية، حيث تساعد المستخدمين في الإبحار عبر الموقع بينما ترتدي الزي التقليدي الألباني.