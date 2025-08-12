أعلن عضو الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة، عن لقاء جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، جرى خلالها مناقشة عدد من المواضيع، بينها انضمام سوريا إلى "اتفاقات إبراهام".

ووصل حمادة ذو الأصول السورية إلى دمشق قادما من إسرائيل مباشرة، في خطوة اعتبرت تطورا لافتا.

وتُعتبر الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1974، حين كان وزير الخارجية الأميركية آنذاك هنري كيسينجر يتنقل بين تل أبيب ودمشق، بطيران مباشر في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار بعد حرب تشرين 1973.

وذكر حمادة إن الزيارة إلى سوريا، استمرت 6 ساعات، وكانت "خطوة تاريخية"، لأنها المرة الأولى، التي ينتقل فيها مسؤول أميركي بين تل أبيب ودمشق على نحو مباشر منذ عقود.

ووصل حمادة إلى دمشق، بعد زيارة إلى إسرائيل، التقى خلالها الزعيم الروحي للدروز هناك، موفق طريف، على خلفية أحداث السويداء جنوب سوريا.

