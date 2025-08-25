قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه "بالحادث المأساوي" الذي وقع في مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة اليوم الاثنين.



وتابع نتنياهو: "حربنا مع إرهابيي حماس. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم".

وأسفرت غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم 5 صحفيين يعملون لدى وكالات منها رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان أمر بإجراء تحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".