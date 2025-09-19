المركزية- أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة بتكرار التعديات وإطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط التوتر العالي في العديد من المناطق اللبنانية. فقد تبيّن أنه بتاريخ 17/09/2025 وأثناء الكشوفات الدورية على مسارات خطوط الـ 66 والـ 220 ك.ف وتحديداً في محافظة بعلبك بين منطقتي مقنة ويونين، أن مجهولين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على النواقل وأسقطوها أرضاً ومن ثم قاموا بنشرها وسرقتها، حيث أن النواقل المسروقة تقدَّر بنحو 10 إلى 12 كلم".

إن خطورة هذه الأعمال التخريبية، تكمن في أنها باتت متكررة وممنهجة، وعرّضت وتعرّض سلامة الاستثمار والسّلامة العامة للخطر الشديد، وأدت وتؤدي الى أضرار مادية جسيمة، حيث باتت محافظتا بعلبك والهرمل وتحديداً المناطق التي تتغذى من محطتي اللبوة والهرمل عرضة للعتمة الشاملة. علماً أن التعديات السابقة والمستمرة منذ نحو خمس سنوات، أدّت إلى انهيار 11 برج توتر عالٍ 220 ك.ف، الأمر الذي أدى الى تقليص القدرة على إجراء المناورات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان على شبكة النقل، حيث تقوم هذه الفرق بجهود مضنية لتأمين استمرار التغذية الكهربائية لكافة المناطق المغذاة من محطتي التحويل الرئيسيتين في اللبوة والهرمل.



وتناشد مؤسسة كهرباء لبنان كافة الجهات المعنية، التقصي عن الذين يمتهنون سرقة منشآت المؤسسة وسوقهم الى العدالة، وتأمل من القوى الأمنية وكافة المرجعيات إيلاء هذا الموضوع العناية القصوى نظراً لخطورة ما يحدث وما يمكن أن تؤدي إليه أعمال السرقة والتخريب من انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي، وتكاليف مالية باهظة على الاقتصاد الوطني وعلى كاهل مؤسسة كهرباء لبنان والتي هي بغنى عنها".