تابع النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في واشنطن على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقد عقد كنعان اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الى لبنان برئاسة ارنستو راميريز وجرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة معالجة الفجوة المالية على خلفية استرداد الودائع، كعامل أساسي لاستعادة الثقة. كما تم بحث واقع المالية والإصلاحية، ومشروع موازنة ٢٠٢٦ وشموليتها، والتي ستبدأ لجنة المال والموازنة دراستها قريباً.

كما التقى كنعان في البيت الابيض المساعد الخاص للرئيس الأميركي ومدير الشرق الأوسط واين وول والمستشار الخاص لنائب الرئيس الأميركي وسام حسنين.

وجرى خلال اللقاء عرض وضع لبنان والمنطقة ودعم الإدارة الأميركية لخطوات الدولة اللبنانية لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل الارض اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وتنفيذ القرارات الدولية، فضلاً عن بناء الثقة بين اللبنانيين، وامكانات مساعدة الادارة الاميركية على هذه الأصعدة.

وستكون لكنعان اليوم لقاءات مع ادارة البنك الدولي وفي وزارة الخزانة الأميركية.