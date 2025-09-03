المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، ألان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، أمين شري، حسن فضل الله، غسان حاصباني، علي حسن خليل،غادة أيوب، جهاد الصمد، حليمة قعقور، ميشال معوض.

كما حضر مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء شريف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.

وفي نهاية الاجتماع أعلن كنعان أن "النقاش كان غنياً وتخلله عرض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، لاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل".

وأشار الى أنه "تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصوّر مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم".

