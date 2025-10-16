تابع النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في واشنطن فالتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا وعرض معه لمشاريع تعنى بالماء والكهرباء والزراعة والإعمار مدرجة على جدول أعمال البنك الدولي التنفيذي ما يضع لبنان مجدداً على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأكدا التعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب.



وكان كنعان قد التقى بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان برئاسة إرنستو راميريز . وكان الاجتماع ايجابياً وبناء إن لجهة ضرورة اقرار قانون الفجوة المالية، الأمر الذي لم تلحظه الخطط الحكومية السابقة، أو لجهة اصلاح الموازنة العامة، لاسيما على صعيد شموليتها.



كما التقى كنعان في وزارة الخزانة الأميركية نائبة مساعد وزير الخزانة مايدا فورنيا وعرض معها التشريعات المالية والإصلاحية وقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع والخطوات الآيلة الى الحد من الاقتصاد الأسود واقتصاد الكاش ووسائل مكافحته.



وأكد كنعان أن "الاهتمام الأميركي بلبنان واضح، وجميعنا يعلم مدى تأثير هذا الدور وسط الحضور الاميركي غير المسبوق في المنطقة والعالم".



واعتبر كنعان ان "المطلوب على المستوى السياسي استعادة الثقة بلبنان، وذلك من خلال دعم مشروع بناء الدولة، وقد لمست تقديراً أميركياً للدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة".



واشار كنعان الى أنه "وعلى المستوى المالي، فقانون الفجوة واسترداد الودائع بات بعد سنوات من النضال على طاولة صندوق النقد، وهناك تبني للفكرة، ما يسهّل مستقبلاً عملية وضع آليات جدية لاسترداد الودائع من خلال هذا القانون".



واكد كنعان أن "الحلول السياسية تخفف الشروط وتحرر الحلول المطلوبة".



وكان كنعان شارك في حفل الاستقبال الذي اقامته السفيرة ندى حمادة معوض في السفارة في واشنطن على شرف الوفد اللبناني الحكومي والنيابي، بحضور مسؤولين في الإدارة الأميركية وسفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى.