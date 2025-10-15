كشفت مصادر إسرائيلية، هوية الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس مساء الثلثاء، واتضح أنها ليست لرهينة إسرائيلي.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الجثة الرابعة تعود لفلسطيني يشتبه في تعاونه مع الجيش الإسرائيلي، قتل العام الماضي في غزة.

وأكد المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، أن الجثة الرابعة التي تم استلامها “لا تطابق أي ملف لرهائن أو مفقودين إسرائيليين”.

إلى ذلك، أوضح مسؤول أمني لاحقا لـ”يديعوت أحرنوت”، أن الجثمان يعود لشخص فلسطيني من سكان الضفة الغربية، كان محتجزا سابقا لدى إسرائيل بتهم تتعلق بالأمن القومي.

كما ذكر تحقيق استقصائي نشرته “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق هذا العام، أن القتيل “ليس جنديا، بل مدني فلسطيني كانت تحوم حوله شبهات التعاون مع إسرائيل”.

وأكدت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الشخص المذكور كان قد اعتقل إداريًّا عام 2020 في سجن “عوفر” الإسرائيلي، على خلفية معلومات استخبارية سرية.

وقال سكان من مخيم عقبة جبر في الضفة الغربية، إنهم لم يروه منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنه ربما كان موجودا في غزة.

وصرّح أحد السكان: “رأينا صورته وتأكدت شكوك كثيرين هنا بأنه كان يعمل مع الجيش الإسرائيلي”.

