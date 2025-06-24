نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا.

وأشار المصدر إلى أن ترامب ونائبه جيه دي فانس ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية.

وقال ترامب، خلال منشور على منصة "تروث سوشال": جاءتني إسرائيل وإيران، في آنٍ واحد تقريبًا، وقالتا: "سلام!". عرفتُ أن الوقت قد حان. العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! سيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما. لديهما الكثير ليكسباه، لكنهما سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحق. مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما!

ولاحقاً، كتب ترامب قبيل دقائق من دخول قرار وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل حيز التنفيذ، "لم يكن بإمكاننا إبرام "الصفقة" اليوم دون موهبة وشجاعة طياري B-2 العظماء، وكل من شارك في تلك العملية. بطريقة معينة وساخرة جدًا، فإن تلك "الضربة" المثالية، في وقت متأخر من المساء، جمعت الجميع معًا، وتمت الصفقة!!!".

وأعلن ترامب، أمس الإثنين، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

نتنياهو: من جهة أخرى، وقبل دخول وقف النار حيز التنفيذ، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء الإسرائيليين عدم التعليق على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران.

من جانب آخر، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب تقترب بالفعل من وقف إطلاق النار مع طهران.

وأكد المسؤولون في المقابل أن الهجمات الإسرائيلية على إيران مستمرة بكثافة خلال هذه الليلة.

عراقجي: من حهته، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على وقف لإطلاق النار أو العمليات العسكرية مع إسرائيل"، مضيفاً أنّ المحادثات لم تفضِ إلى تفاهم واضح حتى اللحظة.

وأشار إلى أنّ "في حال أوقفت إسرائيل عدوانها غير القانوني ضد الإيرانيين قبل الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت طهران، فلن تكون لدى إيران أي نية لمواصلة الرد بعد ذلك".