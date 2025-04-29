المركزية- استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وفدًا من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة غسان بقاعي، وضمّ كلًّا من نائب رئيس الاتحاد وأمين سرّ نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان ناصر ميعاري، وأمين سرّ المكتب الإداري – بيروت علي الرفاعي، إضافة إلى العضوين عبد العزيز علي وجودت موعد، بحضور رئيس مصلحة المديريّة العامة محمد خليفة.

وصدر بعد اللقاء البيان الآتي: "تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، بما يخدم مصلحة جميع العاملين في لبنان ويدعم حقوقهم في إطار من العدالة والمساواة، ويؤكد حرص الصندوق على الانفتاح والحوار البنّاء مع مختلف مكوّنات المجتمع العمّالي في لبنان.

وقدّم الوفد التهاني إلى د. كركي بمناسبة عيد العمال العالمي، مثنيًا على الجهود والإنجازات التي حقّقها في مجال تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين وأفراد عائلتهم، والتي ساهمت في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق بعد التدهور الكبير الذي شهدتها مختلف القطاعات إثر الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019.

كما عرض الوفد أوضاع العمّال الفلسطينيين في لبنان، مؤكّدًا على عمق العلاقة التي تجمعهم بالصندوق، خاصّة لجهة استفادتهم من تعويضات نهاية الخدمة، أسوةً بإخوانهم اللبنانيين، لما لذلك من دور في تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، كما طالب الوفد دراسة إمكانيّة توسيع نطاق التقديمات لتشمل التقديمات الصحية والعائلية، ولاسيّما أنّ الأجير الفلسطيني يساهم بنسبة 3% من اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة.

وبدوره، أبدى د. كركي تفهّمًا كبيرًا لمطالب الوفد، وأكّد التزام الصندوق بمتابعة هذه القضايا لما فيه مصلحة العمّال الفلسطينيين، واعدًا بدراسة إمكانية تحقيق المطالب ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".