المركزية- تابع رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي الدورة ( 51 ) في القاهرة، حيث عقد لقاء مع رئيس اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية المهندس ناصر الجريد بحضور مدير العلاقات العامة في الجمعية الأستاذ محمد خليفة وأمين عام اللجنة خالد بن إبراهيم الخطاف ، تم التركيز خلال هذا الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدول العربية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لما له من تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين العرب .

وأكد كركي على أهمية العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والسعودي متمنياً عودة الأشقاء العرب، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ربوع بلدهم الثاني لبنان.



كما تطرق المجتمعون إلى تفعيل التعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي واللجان العمالية في المملكة من خلال تنظيم الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تأمين الحماية الاجتماعية للعمال العرب وأفراد أسرهم خلال دورة الحياة. وتم الاتفاق على تنفيذ نشاط مشترك في المملكة العربية السعودية – مدينة الرياض – خلال شهر تموز / يوليو 2025 حول " توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم".

من جهة أخرى عقد كركي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كل من ممثلي أطرف الإنتاج الثلاثة الجدد في المكتب التنفيذي المنتخبين من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة السيد عبد المنعم عوض عطا المنان (حكومات / السودان) السيد محمد دقيش (أصحاب أعمال / الجزائر) السيد عثمان الجلولي (عمال / تونس) وتمنى لهم التوفيق خلال فترة ولايتهم في المكتب التنفيذي للجمعية.

كما التقى كركي رئيس الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب السيد محمد جمعان الحضينه وشدد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين ولكبار السن في الدول العربية واعداً بطرح قضاياهم في الفعاليات والمنتديات الإقليمية للجمعية، كما تم الاتفاق على تنظيم أنشطة مشتركة بين الجمعية والاتحاد يتم خلالها مناقشة أوضاع المتعاقدين العرب والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين الحماية الاجتماعية الشاملة لهم.