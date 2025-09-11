المركزية- استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وبعد اللقاء، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي: "أثنى القصيفي على جهود إدارة الصندوق واعتبر أنّ خطوة إخضاع الصحافيين والمصوّرين إلى الصندوق – فرع ضمان المرض والأمومة - (قانون في العام 2022) إنجاز مهمٌّ جدّاً، خصوصًا في هذه الأحوال الصعبة التي مرّ بها لبنان وتطال كل الشرائح العاملة. كذلك، رحّب بالمرسوم التطبيقي رقم 416 تاريخ 10/6/2025 الصادر عن مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تباحث المجتمعون في النظام التطبيقي الذي أقرّه مجلس إدارة الضمان، ودرسوا إمكان خفض نسب الاشتراكات نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يعاني منه المحرّرون والمصوّرون.

وتم التوافق على العمل من أجل الاستجابة لهذ الطلب بما يتلاءم مع حقوق وأوضاع المستفيدين من القانون المذكور. وإذ كرّر القصيفي شكره لكلّ من ساهم في إصدار القانون والمرسوم التطبيقي، وبخاصّة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الاجتماعي ومدير عام الصندوق، ورئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، أمل في أن تشمل خدمات الصندوق الوطني كل الفئات حتى يصبح كل مواطن لبناني مضموناً، متمنيًّا في إنجاز التعديل المطلوب في أسرع وقت ممكن".