عقد في طرابلس لقاء جمع المدير العام للضمان محمد كركي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد ورئسي اتحاد ارباب العمل احمد البقار ومدير مركز ضمان طرابلس محمد زكي وامين عام اتحاد ارباب العمل فتحي الهندي.

وناقش المجتمعون واقع الضمان الاجتماعي وأوضاع العمال واصحاب العمل والصعوبات المعيشية التي تمر بها طرابلس وابناء المنطقة ككل، وما هي التحسينات الممكن توفيرها للشماليين.

كما جرى التطرق للتقديمات التي اعلن عنها مؤخراً، ووجهت الدعوة للأطباء لإلتزام تعرفة الضمان.

وبشر كركي الشماليين واللبنانيين خلال الاجتماع ان مجلس ادارة الضمان أنهى العمل بمرسوم لدوبلة التعويضات العائلية، ( الزوجة كانت تتقاضى ٦٠٠ اصبحت مليون ومئتين والولد كان ٣٣٠ اصبح ٦٦٠). وقد أمل المجتمعون في ان تصدر الحكومة المرسوم اللازم لزيادة هذه التعويضات بأسرع فرصة ممكنة.

اما على صعيد الدواء، فوعد كركي بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تتم تغطية الادوية كافة المسجلة في وزارة الصحة العامة.

وفي ما يتعلق بالإستشفاء، اشار الى أن ادارة الصندوق سوف تستكمل عملية تغطية الأعمال الاستشفائية كافة، وحيث من المتوقع ان تعود التقديمات الاستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الازمة بحلول شهر حزيران المقبل.

وبشر كذلك بقرب المباشرة بإصدار المراسيم اللازمة لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث سيؤمن هذا النظام معاشاً تقاعدياً مدى الحياة لجميع الأجراء اللبنانيين وكافة شرائح المجتمع اللبناني داخل وخارج لبنان، والتي بإمكانها الانتساب اختيارياً لهذا النظام.

واعلن كركي ان "تعويضات نهاية الخدمة سوف تشهد زيادات متتابعة على ضوء زيادات الحد الادنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المزمع التوافق عليها في اجتماع لجنة المؤشر بتاريخ ٤/٢٨ /٢٠٢٥ من هذا الشهر.

واعلن كركي انه ملتزم بإفتتاح مكتب الضمان في سير الضنية بأقرب فرصة ممكنة، وذلك فور تأمين الموارد البشرية اللازمة، بخاصة أن قضاء المنية الضنية يضم اكثر من مئتي الف مواطن لبناني يتكبدون عناء الانتقال الى مكتب الضمان في طرابلس لإنجاز معاملاتهم.