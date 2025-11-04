صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان جاء فيه: "تقديراً لجهوده في تطوير واستمرار عمل الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي واستراتيجيّته القائمة على التشبيك مع المؤسسات الدوليّة والعربيّة لما فيه صالح المواطن العربي والتي كانت آخرها توقيع اتفاقية التعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، منح المدير العام للمعهد زياد عبدالله باسم مجلس الأمناء في المعهد درعاً تقديريًّا لمحمد كركي رئيس الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي، عربون وفاء وتقدير، بحضور مدير العلاقات العامّة في الجمعيّة محمد خليفة. وقد أثنى كركي على هذه اللفتة الكريمة متمنيًَا للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائيّة الازدهار والتطوّر، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك بين المعهد والجمعيّة خلال الأعوام القادمة، لما فيه تأمين الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب.

ومن جهة أخرى، وتأكيدًا لنهج التحديث الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد الإنجازين بالغي الأهميّة اللذين أعلن عنهما المدير العام للصندوق د. محمد كركي حول مكننة براءة الذمّة لإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبيّة، العمل ماضِ ومستمرّ في تنفيذ خطّة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع تسديد المستحقّات للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يعزّز الثقة ويضمن انتظام عمل القطاع الصحّي.

في هذا الإطار، أصدر كركي 3 قرارات جديدة قضى بموجبها دفع مستحقّات للمستشفيات والأطباء كالتالي:

- 70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائيّة بداعي الطبابة

- 101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الصندوق الهادفة إلى انتظام عمليّة الدفع ضمن مهَل قصيرة، بما يرسّخ الثقة المتجدّدة بين الضمان الاجتماعي ومقدّمي الخدمات الصحيّة من أطباء ومستشفيات.

كذلك، وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 3/11/2025 حمل الرقم 1024 قضى بموجبه تحويل مبلغ 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين، تعزيزًا للسيولة في مكاتب الصندوق للإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.

وختم المدير العام مؤكّدًا التزام الإدارة بمواصلة تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونيّة بما يلبّي تطلّعات المواطنين، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء".