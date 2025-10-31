المركزية - إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وفدا من ثانوية جميل الرواس الرسمية في بيروت برئاسة المدير خالد بغدادي، ضم أحمد المصري مع عدد من التلامذة الذين شاركوا في مسابقات للروبوطيات في الصين وكرواتيا، وذلك في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد. ونال المصري ميداليات ذهبية عن اختراعاته في الصين وكرواتيا.

الوزيرة كرامي رحبت بوفد الثانوية وعبرت عن فخرها بنجاحات الثانوية والميداليات التي جمعها أساتذتها وطلابها، وبالمشاركة في هذه التظاهرات العلمية الدولية التي تشجع على الإبداع والإبتكار، واكدت ان الثانويات الرسمية لها تاريخ مميز نعمل لنعيده إلى تألقه. واعتبرت ان الإدارة والطاقم التعليمي في الثانوية يشكلون نموذجا يحتذى به، كما هنأت المخترع المصري على تسجيل العديد من الإختراعات وعلى تفوقه المستمر.

ثم قدمت الوزيرة للمصري درعا تكريمية فيما قدم هو إليها الميدالية الذهبية التي حصل عليها وقررت وضعها في مكتب الوزيرة لتكون محط تقدير مستمر.

القراءة العربية: ثم استقبلت الوزيرة كرامي وفدا من ثانوية الحدادين الرسمية في طرابلس برئاسة المديرة هبة عبس، ضم عددا من افراد الهيئة التعليمية، في حضور رئيسة المصلحة الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة صونيا الخوري، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد وهنأتهم على الفوز بجائزة تحدي القراءة العربي كمؤسسة متميزة، واطلعت منهم على الخطة التي اعتمدوها لتحفيز التلامذة على القراءة وبلوغ رقم الخمسين كتابا، كما أشاروا إلى المكتسبات التي حققها المشاركون في القراءة والجائزة، لجهة تعزيز قدراتهم على التعبير والتطور في لغة الحوار ولغة الجسد وتقوية الحضور.

وأكدت الوزيرة أهمية الجائزة في تحفيز القراءة والتعبير والتواصل باللغة العربية واستخدامها في الحياة اليومية، ووجهت التحية إلى رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرته الكريمة الهادفة إلى إبقاء اللغة العربية في مقدمة اهتمامات الجيل الطالع في المنطقة العربية وتعزيز الشغف بالقراءة والثقافة.

ودعت الثانوية إلى نقل تجربة النجاح إلى الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة لكي يقوموا بالجهود اللازمة ويحققوا قصص نجاح في تعلم اللغة العربية وزيادة شغف الطلاب في استخدامها للقراءة والتخاطب، ما ينعكس إيجابا على بناء شخصية المتعلمين وزيادة فرص التألق للطلاب في لبنان والخارج.