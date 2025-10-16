المركزية - اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ديدييه شاسو ، على رأس وفد ضم رئيسة قسم الشرق الأوسط السيدة ليزا مانيوليه، القائم بأعمال سفارة سويسرا في بيروت فانسان باسكييه، نائبة مدير مكتب الوكالة في لبنان لين كالدر ومدير البرامج التربوية في السفارة في بيروت هراغ أفيدانيان، وتم البحث في التعاون المشترك للمستقبل .

بداية، رحبت كرامي بالوفد، ووجهت من خلالهم تحية شكر إلى الوكالة والحكومة السويسرية على "الدعم الذي قدموه إلى الصندوق الائتماني لدعم التربية والتعليم TREF"، ووضعتهم في أجواء الإصلاح والتطوير التربوي الذي تقوم به.

ثم عبّر رئيس الوفد عن "ارتياحه للتطوير والإصلاحات التي تقوم بها الوزيرة"، وأكد "أهمية ان يتوافر لكل ولد في لبنان مقعد دراسي والحق في التعليم"، مبديا "الاستعداد لمتابعة التعاون والدعم".

اتحاد المؤسسات الخاصة: والتقت الوزيرة كرامي وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر والمستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي، وتناول البحث موضوع القرار الرقم 1167 المتعلق بآلية تنظيم اللوائح الإسمية في المدارس الخاصة وتبريرها ، الموازنة الإلكترونية ، المدارس المجانية، وبراءة الذمة في صندوق التعويضات، اضافة الى موضوع الامتحانات الرسمية بصورة عامة، ومواضيع أخرى آنية.واتسم اللقاء بالإيجابية والتعاون.