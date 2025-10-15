المركزية - اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار عبد الرزاق خشفة، ورئيس بلدية تل حياة أحمد خالد، في حضور رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي. واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة.

وطلب رئيسا البلديتين تقديم مبان والسماح بإضافة غرف إلى مبان قائمة لتتسع لعدد اكبر من المتعلمين،

وتم التأكيد على ان الوزارة لن تتكلف اي مبلغ مقابل هذه الإضافات او بدل الإيجار.

الوزيرة عبرت عن تقديرها الكبير للمبادرات التي قامت بها كل من البلديتين ووعدت بالموافقة على طلباتهما، مؤكدة ان مبادرات البلديات والمجتمع المدني تشير إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية مع الوزارة عن دعم التعليم الرسمي.