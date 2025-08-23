بدت يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليمنى، مغطاة بطبقة بارزة من كريم التمويه، من دون دمج جيد مع لون بشرته، ما جعل الأمر أكثر وضوحًا خلال ظهوره العلني الأخير، وأثار موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي.

وكان البيت الأبيض قد نسب في السابق الكدمات الظاهرة على يد ترامب، إلى الإفراط في المصافحة أثناء اللقاءات الجماهيرية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن “الرئيس ترامب رجل من الشعب، يلتقي يوميًا بعدد من الأميركيين أكثر من أي رئيس في التاريخ، ويصافح الآلاف منهم”، مشددة على أن “التزامه بخدمة المواطنين لا يتزعزع”.

وفي الأسابيع الماضية، شوهد الرئيس في مناسبات عدة وهو يصافح رجال شرطة ومسؤولين، في إطار حملته على الجريمة في العاصمة. إلا أن علامات الإرهاق الجسدي، مثل الكدمات في اليدين وانتفاخ الكاحلين، دفعت الصحافيين إلى طرح أسئلة متكررة عن حالته الصحية، من دون الحصول على إجابات واضحة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في تموز الماضي أن الرئيس يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة في مثل سنه، وقد تفسّر الكدمات الظاهرة، وفقًا لطبيبه الخاص شون باربابيلا.