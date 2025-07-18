Jul 18, 2025 7:43 PMClock
اقليميات
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كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة

اتهمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بتعطيل التوصل إلى اتفاق حول وقف موقت لإطلاق النار والإفراج عن رهائن في غزة.
     
وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة مصورة إن حماس "عرضت مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة".
     
وأكد أن اسرائيل "رفضت ما عرضناه"، قائلا: "إذا تعنّت العدو بجولة المفاوضات فلن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى العشرة".

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