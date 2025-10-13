اعلنت "كتائب القسام التزامها "الاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك".

وقالت في بيان نقلته "سبوتنيك": ان ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه. المقاومة كانت حريصة على إيقاف حرب الإبادة لكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة. العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها. كان بإمكان الاحتلال استعادة معظم أسراه أحياء منذ اشهر عدة لكنه ظل يماطل ويكابر. نقول لأسرانا الأحرار إن غزة ومقاومتها قدمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم ".