نعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة زوجها المنتج والإعلامي المصري الدكتور وليد مصطفى، الذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشرت سماحة منشوراً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبّرت فيه عن حزنها العميق، قائلة: "فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي من آمن بالنضال مثلك، وليد حبيبي. خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي، لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقي حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

وبحسب مصادر عائلية وإعلامية، توفي الدكتور وليد مصطفى صباح اليوم السبت بعد صراع امتدّ لسبع سنوات، خاض خلالها رحلة علاج شاقة تنقّل فيها بين مستشفيات في لبنان وعدد من الدول الأوروبية.

وكانت كارول سماحة قد تحدثت في تصريحات سابقة عن التحديات الصحية التي واجهها زوجها، موضحة أن المرض أثّر بشكل كبير على نشاطه الإعلامي وظهوره العام، وأن العائلة اختارت الحفاظ على خصوصية تفاصيل حالته. وتعود بداية الأزمة الصحية إلى عام 2018، حين أُدخل مصطفى المستشفى بعد مضاعفات صحية حرجة.

ويُعتبر الدكتور وليد مصطفى من أبرز الأسماء في المشهد الإعلامي العربي خلال العقدين الماضيين، إذ ترك بصمة بارزة على صعيد الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. في عام 2007، شارك في تأسيس صحيفة "اليوم السابع" الإلكترونية، التي أصبحت لاحقاً من المنصات الإخبارية الرائدة في مصر والعالم العربي، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى العام 2013.