ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان أن كاتس وجه الجيش اليوم الأربعاء بإعداد خطة شاملة "لهزيمة حركة حماس" في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.

في سياق متصل قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "سي.إن.إن" أمس الأربعاء إنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب لسي.إن.إن في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها "ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك".

"الجحيم سينفجر"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه يأمل بمرحلة سلمية مقبلة في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه شدد على أن شروط الرئيس الأميركي "واضحة جداً"، موضحاً أنه يتوجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها وتُجرَّد من قدراتها العسكرية، وإلا "فإن الجحيم سينفجر".

وأوضح نتنياهو أن الخطوة التالية بعد استعادة الرهائن الأحياء هي نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري عن غزة.. "أولاً، يجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها، وثانياً، يجب التأكد من عدم وجود مصانع أسلحة داخل غزة، وعدم تهريب الأسلحة إليها. هذا هو نزع السلاح".

كما أشار إلى أن حماس رفضت التخلي عن سلاحها، في حين حذر ترامب، الثلاثاء، من أنه "إذا لم تنزع حماس سلاحها فسنقوم نحن بنزع سلاحها"، مضيفاً: "سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف، لكنهم سيتخلون عن سلاحهم".

وأضاف نتنياهو أنه سمع تصريحات ترامب، معبّراً عنها بعبارة "الجحيم سينفجر". وقال: "حسناً، آمل ألا يحدث ذلك. آمل أن نتمكن من القيام بذلك سلمياً، ونحن بالتأكيد مستعدون لذلك".

خطة ترامب

والصفقة التي توسطت فيها إدارة ترامب أفضت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين، وعددهم عشرون، مقابل ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل.

ونصت خطة ترامب على انسحاب إسرائيل من أجزاء من قطاع غزة، وعلى أن "تُرسل المساعدات بالكامل فوراً" إلى القطاع حيث يعاني الفلسطينيون من المجاعة.

كما شملت قضايا أكثر حساسية لم تُحسم بالكامل، من بينها إدارة غزة بعد الحرب، وإقامة الدولة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس.