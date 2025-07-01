قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن عدد القتلى الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة بلغ 100 قتيل على الأقل.

وقال كاتس في بيان: «نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة»، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها الدولة اليهودية على إيران.

وأكد كاتس مجدداً أهداف إسرائيل في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حركة «حماس».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما الذي استند إليه تصريح ترامب.

ولكن كاتس ظهر اليوم ليؤكد تفاؤل ترامب، بيد أن مصادر فلسطينية تقول إنه تم الإعلان عن ذلك في يوم دامٍ في قطاع غزة.

