قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بـ"الرد بقوة كبيرة" على أي محاولة من جانب حركة حماس لإيذاء القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وفق تعبيره.

وأجرى كاتس تقييماً للأوضاع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي زامير وعدد من كبار الضباط، قبل اجتماعي المجلس الوزاري الأمني المصغر والحكومة الإسرائيلية الكاملة المقرر عقدهما مساء اليوم الخميس، والمتوقع أن يصدّقا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف مكتب وزير الدفاع في بيان أن كاتس "وجّه الجيش الإسرائيلي بالرد بقوة كبيرة على أي تهديد أو هجوم من قبل حماس ضد قواتنا خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق قرار الحكومة وحتى تنفيذ الاتفاق"، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

إطلاق رصاص قرب نتساريم

في سياق متصل أفاد مراسل العربية/الحدث بأن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه نازحين عائدين قرب نتساريم.

فيما ذكر مصدر طبي لـ "العربية/الحدث" بأن 17 قتيلا سقطوا بنيران إسرائيلية في غزة منذ فجر اليوم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ بمصر عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.