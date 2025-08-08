انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، الدول التي أدانت خطة إسرائيل لاحتلال غزة، وتهددها بالعقوبات، قائلا إن "إسرائيل مصممة على تحقيق أهدافها في الحرب".

وتابع كاتس في بيان أن "حركة حماس ما تزال تشكل تهديدا لأمن إسرائيل"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر باحتلال قطاع غزة، "يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل مصممة على تحقيق جميع أهداف الحرب وهي القضاء الكامل على حماس، تهيئة الظروف لعودة الرهائن، وتأمين السلام للمجتمعات الإسرائيلية من خلال منطقة عازلة أمنية واسعة وقوية في غزة".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن وزير الدفاع الإسرائيلي "انتقد الدول التي تندد بإسرائيل وتهددها بالعقوبات، قائلا إن مثل هذه الإجراءات لن توقف الخطة".