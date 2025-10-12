على بُعد ساعات من إطلاق حركة "حماس" لعدد من الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزّة، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "حماس" مجدّداً، مؤكداً أنّ "التحدي الأكبر لنا بعد إعادة المختطفين سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل مباشر".

وقال: "أمرت قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين"، مشيراً إلى أنّ "تدمير الأنفاق هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها".

كما أفاد كاتس بأنّ "تدمير أنفاق حماس سيتم بإشراف آلية دولية تقودها وتُشرف عليها الولايات المتحدة"، معتبراً أنّ "تدمير الأنفاق هو الدلالة الأساسية لتطبيق مبدأ نزع سلاح غزة وحيادها وإبطال قدرة حماس على حمل السلاح".

في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ حماس تعمل حاليّاً على جمع الرهائن في مكان واحد، وسط استعدادات إسرائيلية لتأمين الرهائن داخل القطاع.

إلى ذلك، عاد نصف مليون فلسطيني السبت إلى مدينة غزة المدمّرة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس التي حدّدت صباح الإثنين موعداً للبدء بتسليم الرهائن، وهو اليوم الذي تُعقد فيه أيضاً قمة دولية في مصر حول غزة برئاسة مشتركة أميركية مصرية.

ومساء السبت، أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد قمة دولية حول غزة الإثنين برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب وبمشاركة دولية واسعة.