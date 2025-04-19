كما قام المسيح في اليوم التالي نرجو أن تكون قيامة لبنان الجديد دولة ومؤسسات قد بدأت بالفعل. رائعة هي الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بنزع الاعلام والصور الحزبية من شوارع بيروت، تلك العاصمة التي تشكل وجه الوطن وصورته الأولى لكل قادم إليه من الخارج لبنانياً أو عربياً أو غربياً. خطوة هي الأولى بمسيرة الألف ميل، حيث يجب أن تعمم على كافة المناطق والشوارع اللبنانية.

عليما أن نخرج جميعاً من القوقعة الحزبية والمذهيبة والطائفية والمناطقية. علينا أن نعيش كلبنانيين في رحاب الوطن، كل الوطن قولاً وفعلاً وعملاً. وطننا من أجمل الاوطان. أبناؤنا من أذكى الشعوب في المنطقة والعالم. هذه ليست شهادتنا بل شهادة الغرب والشرق.

فلنتعاون جميعاً من أجل قيامة لبنان، لأن في قيامته قيامة لنا ولأبنائنا. قادرون أن نفعل المستحيل. قادرون أن نحوّل الكآبة إلى فرح بلحظات، والدمار إلى أعمار بأيام، والضائقة المالية إلى بحبوجة إن عقدنا العزم وأخلصنا النيات.

لبنان بحاجة لنا ونحن بحاجة إلى لبنان. نحن بحاجة إلى وطن نباهي به الأمم. وطن نعود إليه في شيخوختنا كي نتفيأ تحت شجره ونتنشق هواءه ونلمس ترابه.

في موسم الأعياد نرجو أن تكون كل أيام اللبنانيين، عيداً وموسماً للفرح والسعادة. فصح مجيد كما قلنا منذ أسابيع فطر سعيد، وكما سنقول بعد أسابيع أضحى مبارك.. إنه وطن القداسة. وطن الحب والايمان. فلنحرص جميعاً على عدم تضييعه.

(البروفيسور إيلي الزير)