نفت قيادة قوات الحدود العراقية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الترابية على الحدود بين العراق وسوريا.

وأكدت القيادة في بيان رسمي، أن الحدود المشتركة مع سوريا "تشهد استقراراً أمنياً كاملاً"، وأنها "تخضع لتحصينات وإجراءات مشددة" تتضمن أبراج مراقبة، كاميرات حرارية، وأسلاك شائكة، بالإضافة إلى انتشار وحدات أمنية متخصصة.

وشددت على أن الأنباء المتداولة عارية من الصحة تماماً، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الأمنية الحساسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة أو التشويش على الجهود الأمنية المبذولة في ضبط الحدود ومكافحة التسلل وتهريب السلاح والمخدرات.

يُذكر أن الحدود العراقية السورية تمتد على طول نحو 600 كلم، وتُعد من المناطق الاستراتيجية التي تُعطى أولوية في خطط الأمن العراقي، خصوصاً مع استمرار محاولات تسلل أفراد من تنظيم "داعش" أو مهربين عبر بعض النقاط الحدودية.