"من أهم وأكبر العمليات".. الجيش يضبط نحو 64 مليون حبة كبتاغون في بوداي - بعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية.


سلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة".

