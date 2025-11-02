3:41 PMClock
عدل وأمن
قيادة الجيش تنعى عميدا متقاعدا

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد منير مرعي، الذي توفي بتاريخ 1 /11 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

  من مواليد: 1 /7 /1934 بتاتر – عاليه.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1954
-    تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1984
-    حائز عدة أوسمة منها: الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة ضابط، بالإضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله 3 أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 3 /11 /2025 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته بتاتر، حيث يُقام المأتم الساعة 13.00، في مركز رابطة آل مرعي الخيرية.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 4 و5 /11 /2025  ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة  19.00 في مركز الرابطة المذكورة أعلاه.

