دعت قيادة الجيش وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن تداول مستندات عسكرية تتعلق بمذكرات تشكيلات وفصل لضباط، أو نشر تحليلات وتأويلات حول أسباب هذه القرارات.

وأوضحت القيادة أن عمليات تشكيل الضباط وفصلهم تُعدّ إجراءً روتينياً ودورياً ضمن المؤسسة العسكرية، مشيرةً إلى أنّ بعض ما يتم تداوله يتضمن اتهامات غير صحيحة تؤثر سلباً على معنويات الأفراد والمؤسسة بشكل عام.

وأكدت قيادة الجيش أنها باشرت تحقيقات لتحديد المسؤولين عن تسريب هذه المستندات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.