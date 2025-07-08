المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم من القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي على كل الأراضي اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، توفرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول دخول أحد المطلوبين الأراضي اللّبنانيّة قادمًا من سوريا، وهو المدعو: م. ش. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)، بحقّه خلاصتا حكم بجرم تزوير وحبس ١٠ سنوات، ومذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم احتيال، وسنة حبس ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تزوير.

بتاريخ 3-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من تحديد مكان اختبائه في بلدة ببنين – عكّار، حيث عملت على مداهمة المكان وتوقيف المطلوب.

تم تسليمه إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".