صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11-07-2025 مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بتعذيب كلب، وبمحاولة إغراقه في البحر في محلّة القبّة- طرابلس.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يدعى:

– ع. ع. (مواليد عام 1989، سوري).

بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الفوار- زغرتا، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 16-07-2025، على متن درّاجة آلية من دون تسجيل.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.