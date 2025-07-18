Jul 18, 2025 6:49 PMClock
عدل وأمن
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قوى الأمن توقف شخصًا ظهر في فيديو وهو يعذّب كلباّ وتحيله إلى القضاء المختص

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11-07-2025 مقطع فيديو يُظهِر شخصًا يقوم بتعذيب كلب، وبمحاولة إغراقه في البحر في محلّة القبّة- طرابلس.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تبيّن أن الفاعل يدعى:

– ع. ع. (مواليد عام 1989، سوري).

بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان تواجده في محلّة الفوار- زغرتا، حيث قامت قوّة بتوقيفه بتاريخ 16-07-2025، على متن درّاجة آلية من دون تسجيل.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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